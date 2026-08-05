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BM: Ateşkese rağmen Lübnan'da ilk tahliye emri

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BM, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mansuri köyü için ilk tahliye emri verdiğini, bölgede durumun kırılgan olduğunu ve sivillerin zorluklarla döndüğünü açıkladı. Yardım çağrısı için 639 milyon dolar gerekirken sadece 195 milyon toplanabildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde yer alan 3. bölgedeki Mansuri köyü için "tahliye emri" yayımladığını bildirdi.

Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) Lübnan hakkındaki raporlarını paylaşan Haq, İsrail Savunma Bakanlığının bugün Lübnan'ın güneyinde yer alan 3. bölgedeki Mansuri köyü için bir "tahliye emri" yayımladığını belirtti.

Haq, "Bu, 19 Haziran'daki son ateşkes ilanından bu yana Lübnan'da verilen ilk tahliye emri." ifadelerini kullandı.

İsrail'in "tahliye" kararı aldığı köyde 1500 kişinin bulunduğu bilgisini paylaşan Haq, bu emrin yerinden edilmiş ailelerin son haftalarda ülkenin güneyindeki evlerine temkinli bir şekilde geri dönmeye başlamasıyla birlikte geldiğini vurguladı.

Haq, söz konusu "tahliye" kararının "bölgede durumun ne kadar kırılgan olduğunu ve insanların karşı karşıya kaldığı belirsizliği" gösterdiğini söyledi.

Ayrıca devam eden çatışmaların Lübnan'ın güneyindeki sivilleri etkilemeye devam ettiğini belirten Haq, "Birçok aile, ağır hasar görmüş evlere, temel hizmetlere sınırlı erişime, ekonomik zorluklara ve patlamamış mühimmatın oluşturduğu tehdit ortamına geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

Haq ayrıca, ülkedeki sivillerin ihtiyaç duyduğu bütçe için destek isterken, ağustos sonuna kadar tamamlanması gereken 639 milyon dolarlık yardım çağrısı kapsamında henüz sadece 195 milyon dolar toplanabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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