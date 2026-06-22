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BM: İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

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Birleşmiş Milletler, İsrail'in Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze'ye havadan, denizden ve karadan saldırmaya devam ettiğini bildirdi. BM Sözcüsü, sivillerin öldürüldüğüne dair raporları endişeyle izlediklerini ve insani yardım geçişlerinde kısıtlamaların kaldırılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze'ye havadan, denizden ve karadan saldırmaya devam ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının Gazze'de İsrail saldırılarının devam ettiğini aktardığını belirten Dujarric, "Meslektaşlarımız Gazze'de sivillerin İsrail hava saldırılarına, denizden donanma ateşine, topçu bombardımanına ve yerleşim bölgelerindeki ateş açma olaylarına maruz kalmaya devam ettiğini söylüyor." dedi.

Dujarric, bu tür saldırıların hafta sonu boyunca Gazze'de tüm bölgelerde, özellikle Gazze'deki sözde Sarı Hat'ın batısında yaşandığını ifade ederek, "Sivillerin de geçiş noktalarında öldürüldüğüne dair raporları büyük bir endişeyle izledik." diye konuştu.

Öte yandan Gazze'ye insani yardım girişi için Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın tek geçiş yeri olmaya devam ettiği bilgisini paylaşan Dujarric, "Ek geçiş noktalarının açılmasını ve kısıtlanan yardım kalemlerine yönelik engellemelerin kaldırılmasını talep etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dujarric, öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da da şiddetin "endişe verici seviyelerde" devam ettiğini belirterek, özellikle İsrail güçleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin "yasa dışı" ölümcül saldırıları için hesap verilebilirlik olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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