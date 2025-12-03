BM Irak Yardım Misyonu'ndan Irak'ın "zor kazanılmış ilerlemeleri" vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Mohamed Al Hassan, misyonun 22 yıllık görev süresi boyunca Irak'ın elde ettiği "zor kazanılmış ilerlemelere" dikkati çekti.

Al Hassan, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda yaptığı konuşmada, görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek olan UNAMI'ye ev sahipliği yapan Irak hükümetine teşekkürlerini iletti.

UNAMI'nin 2003'te kurulduğu dönemdeki "zorlu koşullara" değinen Al Hassan, Irak'ta yeni anayasanın kabulü ve 13 seçim sürecinin tamamlanması gibi adımları "zor kazanılmış ilerlemeler" olarak nitelendirdi.

Al Hassan, söz konusu siyasi gelişmelere rağmen ülkedeki zorlukların sürdüğünü belirterek, yaklaşık bir milyon kişinin hala yerinden edilmiş durumda olduğunu kaydetti.

UNAMI'nin görev süresinin sona ermesinin BM'nin Irak ile ortaklığının da bitmesi anlamına gelmediğini ifade eden Al Hassan, bu durumun "Irak'ın kendi geleceğine daha fazla liderlik edeceği yeni bir dönemin başlangıcı" olduğu değerlendirmesi yaptı.

Al Hassan, "BM, kapsayıcı ekonomik büyüme, iklim direnci, insan hakları, yerinden edilme, kadınlar, gençler ve azınlıkların tam ve anlamlı katılımı gibi konularda teknik uzmanlık, danışmanlık ve program desteği sağlayarak, zor kazanılmış ilerlemelerini pekiştirmek için Irak'ın yanında durmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Misyonun uzun soluklu sürdürülmesinde Irak-Kuveyt işbirliğinin önemli rol oynadığını aktaran Al Hassan, UNAMI'nin faaliyetlerine başlamasından bu yana hayatını kaybeden tüm çalışanları da andı.

Al Hassan, Irak halkının ve liderlerinin kararlılığına güvendiğini söyleyerek, ülkenin hem kendi içinde hem de bölgede "güven ve işbirliği köprüleri" kurmaya devam etmesi çağrısında bulundu.

Güvenliğin sağlanmasının yanında Irak'ın kalkınması ve yeniden yapılanmasında hükümete yardımcı olma ve Irak'taki insan hakları ihlallerini izleme misyonuna sahip olan UNAMI, ABD ve müttefik güçlerin Irak'ı işgal etmesinin ardından 14 Ağustos 2003'te BMGK'nin 1500 sayılı Kararı'yla kurulmuştu.

BMGK'de Mayıs 2024'te yapılan oylamada, UNAMI'nin görev süresinin 31 Aralık 2025'e kadar uzatılması kararı oy birliğiyle kabul edilmişti.