Haberler

BM Irak Yardım Misyonu'ndan Irak'ın "zor kazanılmış ilerlemeleri" vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu Başkanı Mohamed Al Hassan, UNAMI'nin 22 yıllık süresince Irak'taki zorlukları ve kazanımları vurguladı. Misyonun sona ermesi Irak'ın liderliğine yeni bir dönem başlatacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Mohamed Al Hassan, misyonun 22 yıllık görev süresi boyunca Irak'ın elde ettiği "zor kazanılmış ilerlemelere" dikkati çekti.

Al Hassan, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda yaptığı konuşmada, görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek olan UNAMI'ye ev sahipliği yapan Irak hükümetine teşekkürlerini iletti.

UNAMI'nin 2003'te kurulduğu dönemdeki "zorlu koşullara" değinen Al Hassan, Irak'ta yeni anayasanın kabulü ve 13 seçim sürecinin tamamlanması gibi adımları "zor kazanılmış ilerlemeler" olarak nitelendirdi.

Al Hassan, söz konusu siyasi gelişmelere rağmen ülkedeki zorlukların sürdüğünü belirterek, yaklaşık bir milyon kişinin hala yerinden edilmiş durumda olduğunu kaydetti.

UNAMI'nin görev süresinin sona ermesinin BM'nin Irak ile ortaklığının da bitmesi anlamına gelmediğini ifade eden Al Hassan, bu durumun "Irak'ın kendi geleceğine daha fazla liderlik edeceği yeni bir dönemin başlangıcı" olduğu değerlendirmesi yaptı.

Al Hassan, "BM, kapsayıcı ekonomik büyüme, iklim direnci, insan hakları, yerinden edilme, kadınlar, gençler ve azınlıkların tam ve anlamlı katılımı gibi konularda teknik uzmanlık, danışmanlık ve program desteği sağlayarak, zor kazanılmış ilerlemelerini pekiştirmek için Irak'ın yanında durmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Misyonun uzun soluklu sürdürülmesinde Irak-Kuveyt işbirliğinin önemli rol oynadığını aktaran Al Hassan, UNAMI'nin faaliyetlerine başlamasından bu yana hayatını kaybeden tüm çalışanları da andı.

Al Hassan, Irak halkının ve liderlerinin kararlılığına güvendiğini söyleyerek, ülkenin hem kendi içinde hem de bölgede "güven ve işbirliği köprüleri" kurmaya devam etmesi çağrısında bulundu.

Güvenliğin sağlanmasının yanında Irak'ın kalkınması ve yeniden yapılanmasında hükümete yardımcı olma ve Irak'taki insan hakları ihlallerini izleme misyonuna sahip olan UNAMI, ABD ve müttefik güçlerin Irak'ı işgal etmesinin ardından 14 Ağustos 2003'te BMGK'nin 1500 sayılı Kararı'yla kurulmuştu.

BMGK'de Mayıs 2024'te yapılan oylamada, UNAMI'nin görev süresinin 31 Aralık 2025'e kadar uzatılması kararı oy birliğiyle kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar 'eyvah' dedi

Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar 'eyvah' dedi
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi

Derbi sonunda yıldız isim PFDK'ye sevk edildi! Sebebi: Hakaret
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık

Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Trump: Gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz, karadan saldırıları başlatacağız

Trump'tan savaş ilanı gibi sözler: Karadan saldırıları başlatacağız
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı

15 yaşındaki çocuk, kız arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.