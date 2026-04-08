BM Komiseri Türk, İsrail'in Lübnan genelindeki ölümcül saldırılarını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Lübnan genelinde gerçekleştirdiği ölümcül saldırıları kınayarak, "Lübnan'daki katliam ve yıkımın boyutu korkunç olmaktan başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

Türk, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Lübnan genelinde gerçekleştirdiği ölümcül saldırıları kınayan Türk, siviller dahil yüzlerce kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki haberlerin dehşet verici olduğunu belirtti.

Volker Türk, "Lübnan'daki katliam ve yıkımın boyutu korkunç olmaktan başka bir şey değil. İran ile ateşkes anlaşmasına varılmasından saatler sonra böyle bir katliam akıl almaz. Saldırılar, sivillerin çok ihtiyaç duyduğu kırılgan barışa büyük bir baskı yapıyor." görüşünü paylaştı.

İsrail'in ülke genelinde 10 dakika içinde yaklaşık 100 saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatan Türk, Beyrut'un güney banliyöleri, Lübnan'ın ve Bekaa Vadisi'nin doğusunun tamamının vurulduğunu kaydetti.

Türk, "Kitlesel kayıplar bildirildi ve hastaneler dolup taştı. Başkentteki saldırılardan birinin gerçekleştiği yerde bulunan bir BM İnsan Hakları ekibi, yıkım sahnesini ve enkaz arasında birkaç ceset gördüklerini anlattı. Uluslararası insancıl hukuk, sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini açıkça belirtiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İddia edilen tüm ihlaller hakkında derhal ve bağımsız soruşturmalar yapılması yönünde çağrıda bulunan Türk, sorumluların adalete teslim edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in bugün düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 254 kişinin hayatını kaybettiğini, 1165 kişinin yaralandığını açıklamıştı.