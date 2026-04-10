BM Komiseri Gazze'de ateşkese rağmen Filistinlilerin güvende olmadığını bildirdi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de ateşkesin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen İsrail saldırılarının devam ettiğini ve Filistinlilerin hala güvende olmadığını vurguladı. Türk, saldırılarda en az 32 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de ateşkesin ilanından 6 ay sonra dahi Filistinlilerin güvende olmadığını belirterek, İsrail'in saldırılarının rutin olarak devam ettiğini ifade etti.

Türk, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de ateşkes ilanından 6 ay sonra dahi İsrail saldırılarının rutin olarak devam etmesi nedeniyle Filistinlilerin hala güvende olmadığının altını çizen Türk, Filistinlilerin sürekli öldürüldüğünü ve devam eden yaygın cezasızlığın Filistinlilerin hayatlarına yönelik kayıtsızlığı yansıttığını vurguladı.

Türk, "Filistin Sağlık Bakanlığına göre bu ayın başından bu yana en az 32 Filistinli, İsrail güçlerince öldürüldü. Gazze genelinde hava saldırıları, silahlı çatışmalar ve bombardımanlar günlük olarak devam ediyor. Bu da 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından öldürülen Filistinlilerin sayısını 738'e çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilerin kaldıkları çadırlarda, sokaklarda, araçlarda ve sağlık tesislerinde öldürüldüğünü kaydeden Türk, mağdurlar arasında kadınların, çocukların, engellilerin, insani yardım çalışanlarının ve gazetecilerin bulunduğunu belirtti.

Türk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de öldürülen gazeteci ve insani yardım personeli sayısı, eşi benzeri görülmemiş düzeyde. Bu durum, sivillerin yaşadığı zararı daha da artırıyor çünkü durum hakkında haber yapmayı ve insani sonuçlarına yanıt vermeyi hayati tehlike arz eden bir hale getiriyor. (Gazze'de) Hareket etmenin kendisi bile hayati tehlike arz eden bir faaliyet haline geldi. İsrail güçlerince yürürken, araç kullanırken veya dışarıda dururken öldürülen Filistinlilerin olayları neredeyse her gün kaydediliyor."

İsrail ordusunun işgal ettiği Sarı Hat'a yakın olduğu gerekçesiyle Filistinlileri öldürmeye devam ettiğini kaydeden Türk, sivilleri hedef almanın savaş suçu olduğunu vurguladı.

Türk, İsrail'in 2,5 yıldır Filistinlileri öldürmeye devam ettiğini, uluslararası hukuka aykırı suçlar işlediğini ve buna rağmen geniş çaplı bir cezasızlığın sürdüğünü belirtti.

BM Komiseri Türk, "Uluslararası toplum, 10 binlerce Filistinli sivilin öldürülmesinin ardından sözlerin ötesine geçmeli. Uluslararası toplum, İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerine son vermek, tüm tarafların işlediği suçlardan hesap sormasını sağlamak ve Filistinlilerin evleri ile topluluklarını yeniden inşa etmeye başlayabilmelerini garanti altına almak için anlamlı adımlar atmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
