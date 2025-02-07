BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden Gazze Açıklaması

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, hem Filistinliler hem de İsrailliler için haysiyet ve eşitliğe dayalı kalıcı barış ve güvenliğe acilen duyulan ihtiyacın altını çizdi.

CENEVRE, 7 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma açıklaması üzerine uluslararası hukuka uyulmasının gerekliliğini vurguladı.

Trump, salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele alacaklarını ve bölgeyi Filistinlileri başka yerlere gönderdikten sonra geliştireceklerini söylemişti. Öte yandan Filistinlilerin yeniden yerleşim süreciyle ilgili ayrıntı belirtilmedi.

Türk, perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Uluslararası insani hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna tam saygı göstererek ateşkesin bir sonraki aşamasına doğru ilerlenmesi, tüm rehineler ve keyfi olarak alıkonulan esirlerin serbest bırakılması ve savaş sona erdirilerek Gazze'nin yeniden inşa edilmesi kritik önem taşımaktadır" dedi.

"Uluslararası hukuk oldukça açık" diyen Türk, hem Filistinliler hem de İsrailliler için haysiyet ve eşitliğe dayalı kalıcı barış ve güvenliğe acilen duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Türk, "Kendi kaderini tayin hakkı uluslararası hukukun temel ilkesidir ve tüm devletler tarafından korunmalıdır. İşgal altındaki topraklara zorla insan taşınması veya buradan insanların zorla sınır dışı edilmesi kesinlikle yasaktır" ifadelerini kullandı.