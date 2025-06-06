BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden ABD'nin UCM Hakimlerine Yaptırım Kararına Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran ve itirazları ele alan Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Temyiz Dairesindeki 4 hakimine yönelik yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

Türk, ABD yönetiminin UCM hakimlerine yönelik kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"ABD hükümetinin, Afganistan veya Filistin'deki durumlarda kararların bir parçası olan 4 UCM hakimine yönelik yaptırım uygulama kararından derinden rahatsızım." görüşünü paylaşan Türk, ulusal veya uluslararası düzeyde hakimlere yargısal görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle yönelen saldırıların, ABD'nin uzun zamandır savunduğu hukukun üstünlüğü ve hukukun eşit korunmasına saygıya doğrudan aykırı olduğuna dikkati çekti.

Türk, "Bu tür saldırılar, iyi yönetişimi ve adaletin gerektiği gibi uygulanmasını derinden zedeliyor. Bu son önlemlerin derhal yeniden değerlendirilmesini ve geri çekilmesini talep ediyorum." ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail'in egemenliğini ihlal ettikleri iddiasıyla 4 UCM yargıcının yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.