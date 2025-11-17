BM: Her yıl 10 milyon hektar tropikal orman kaybediliyor

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde her yıl 10 milyon hektar tropikal ormanın kaybedildiğini bildirdi.

BM Cenevre Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, " Dünya, her yıl 10 milyon hektar tropikal orman kaybediyor. Kaybedilen her hektar, daha az biyolojik çeşitlilik, daha zayıf iklim direnci ve toplumlar için daha büyük risk anlamına geliyor." ifadesi yer aldı.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nın (COP30) ormansızlaşmayı durdurmak ve doğanın iyileşmesine yatırım yapmak için bir fırsat olduğu da paylaşımda yer aldı.