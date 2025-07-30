BM Güvenlik Konseyi, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Yaptırımları Uzattı

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BM Güvenlik Konseyi, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barışı baltalayan silahlı gruplara yönelik yaptırımların 31 Temmuz 2026'ya kadar uzatılmasına karar verdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Temmuz (Xinhua) -- BM'nin New York'taki genel merkezinde düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında bir karar tasarısı üzerinde oylama yapan temsilciler, 29 Temmuz 2025.

BM Güvenlik Konseyi, salı günü Orta Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren silahlı gruplar ile ülkedeki barışı baltalayan kişilere uygulanan yaptırımların 31 Temmuz 2026'ya kadar bir yıl süreyle uzatılmasına ilişkin kararı kabul etti. (Fotoğraf: Eskinder Debebe/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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