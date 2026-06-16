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BM Afganistan Yardım Misyonu'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı

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BM Güvenlik Konseyi, Afganistan Yardım Misyonu'nun görev süresini 17 Haziran 2027'ye kadar uzatan karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Haziran (Xinhua) -- BM'nin New York'taki genel merkezinde düzenlenen toplantıda karar tasarısını oylayan Güvenlik Konseyi temsilcileri, 15 Haziran 2026.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, pazartesi günü BM Afganistan Yardım Misyonu'nun görev süresini 17 Haziran 2027'ye kadar bir yıl uzatan karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

(Fotoğraf: Manuel Elias/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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