Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yıldız: "Sudan'daki Sivillere Karşı Zulmü Şiddetle Kınıyoruz"

(ANKARA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Sudan oturumunda, ülkede derinleşen insani krize ve sivillere yönelik şiddete tepki gösterdi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'de düzenlenen oturumda Sudan'da yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından sivillere uygulanan zulmü şiddetle kınayan Yıldız, "kriz bölgelerine acil insani yardım erişimi sağlanması" çağrısında bulundu.

Sudan'da halihazırda "dünyanın en büyük yerinden edilme krizi ile karşı karşıya olunduğuna" dikkat çeken Büyükelçi Yıldız, Ankara'nın özellikle el-Faşir ve Kurdufan bölgelerinde tırmanan şiddet olaylarından ve sahadaki gelişmelerden "derin üzüntü duyduğunu" ifade etti.

Konuşmasında sahada görev yapan uluslararası güçlerin güvenliğine de değinen Yıldız, 13 Aralık günü Güney Kurdufan'ın Kadugli kentinde meydana gelen saldırıyı gündeme getirdi. Yıldız, BM Abyei Geçici Güvenlik Gücü'ne ait lojistik üssü hedef alan ve 6 barış gücü askerinin ölümü, 8'inin ise yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı kınadı.

"Çözüm askeri değil, siyasi olmalı"

Türkiye'nin Afrika politikasındaki ilkesel duruşunu hatırlatan Büyükelçi Ahmet Yıldız, Hartum yönetimine verilen desteğin altını çizdi. Yıldız, "Türkiye Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını, bölgeye yaklaşımımızın temel ilkelerinden biri olarak kabul etmektedir" ifadelerini kullandı. Bölgesel ve uluslararası arabuluculuk girişimlerine destek verdiklerini belirten Yıldız, "Çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm ancak meşruiyet zemini ve diyalog yoluyla bulunabilir" diye konuştu.