BM Güvenlik Konseyi, Libya'dan yasa dışı petrol ihracatına karşı tedbirleri yeniledi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'dan yasa dışı petrol ihracatına yönelik gemileri denetleme yetkisini yenileyen karar tasarısını kabul etti.

İngiltere tarafından kaleme alınan karar tasarısı, BMGK'de oybirliği ile kabul edildi.

Karar, Libya'dan yasa dışı petrol ihracatına ilişkin 19 Mart 2014 tarihli 2146 sayılı kararda yer alan tedbirleri yeniden yetkilendirdi.

Kararla, üye devletlerin Libya'dan yasa dışı petrol ihracatını kolaylaştırdığından şüphelenilen gemileri denetleme yetkisi 1 Ağustos 2027'ye, ayrıca Libya yaptırımlarına uyumu denetlemekle görevli Uzmanlar Kurulu'nun görev süresi de 15 Ağustos 2027'ye kadar uzatıldı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
