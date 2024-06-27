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BM Güvenlik Konseyi, Dağıstan'daki Terör Saldırılarını Kınadı

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BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın güneyindeki Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırılarını en sert şekilde kınadı. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dilekleri iletildi.

YER: Beijing, Çin

KATEGORİ: Politika

BM Güvenlik Konseyi Çarşamba günü yayımladığı basın açıklamasında, Rusya'nın güneyindeki Dağıstan bölgesinde Pazar günü gerçekleşen terör saldırılarını "en sert şekilde" kınadı.

ANONS (İngilizce): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri:

"BM Güvenlik Konseyi Çarşamba günü yayımladığı basın açıklamasında, Rusya'nın güneyindeki Dağıstan bölgesinde Pazar günü gerçekleşen terör saldırılarını 'en sert şekilde' kınadı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleri ile Rus hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dilekleri iletildi.

Rusya'nın güneyindeki Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde Pazar günü meydana gelen saldırılarda, aralarında polis memurları ve sivillerin de bulunduğu 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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