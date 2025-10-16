BM, Gıda Yardımında Kesintilere Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), fonların tükenmesi sebebiyle yıl sonuna kadar insani yardım operasyonlarının yapıldığı 6 kritik noktada ciddi kesintilerle karşılaşılabileceği ve 13,7 milyon gıda yardımı alıcısının, destek kesintileri nedeniyle acil durum açlık seviyelerine düşme riski olduğu konusunda uyardı.

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da olan BM kuruluşu WFP'den bugün yapılan yazılı açıklamada, küresel insani yardım fonlarının tükenmesi sebebiyle en kritik 6 insani yardım operasyonunun, yıl sonuna kadar ciddi kesintilerle karşı karşıya kalacağına ve daha fazla insanın hayatının riske gireceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, WFP gıda yardımlarındaki kesintilerin, mevcut 13,7 milyon gıda yardımı alıcısını, BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nda (IPC) "kriz" anlamına gelen 3. seviyeden, "acil durum" anlamındaki 4. aşamaya itebileceği ifade edildi.

Açıklamada, küresel açlığın rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde, ek kaynaklar olmadan milyonlarca savunmasız insan hayat kurtarıcı gıda yardımından mahrum kalabileceği kaydedildi.

WFP açıklamasında Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Haiti, Somali, Güney Sudan ve Sudan'daki operasyonların şu anda büyük aksaklıklarla karşı karşıya olduğu ve bu durumun yıl sonuna kadar daha da kötüleşeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain de WFP olarak dünya çapında akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olan 319 milyon insanın tamamının haklarını korumayı sürdüreceklerini kaydederek, "Dünya, milyonlarca en savunmasız insanı tehdit eden artan bir akut açlık dalgasıyla karşı karşıya ve müdahale etmemize yardımcı olmak için gereken fonlar tükeniyor." ifadelerini kullandı.

WFP'nin acil eylem çağrısı da yinelenen açıklamada, küresel gıda krizine başarılı bir müdahalenin hükümetlerin, yerel sivil toplumun, kamu ve özel sektör bağışçılarının ve insani yardım aktörlerinin katılımıyla kolektif bir çaba gerektirdiği ve de WFP'nin ilgili tüm tarafları hayati gıda güvenliği programlarını desteklemek için her türlü çabayı göstermeye çağırdığı vurgulandı.