BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Arnault, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Özel Temsilcisi Jean Arnault, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan açıklamada, Arnault'un, ABD/İsrail-İran savaşının Suudi Arabistan ve bölge üzerindeki etkisini ilk elden anlamak için ülkedeki üst düzey yetkililerle görüşeceği aktarıldı.

Açıklamada, "Özel Temsilci Arnault, kapsamlı bir çözüm konusunda Suudi Arabistan'ın görüşlerini alacak. Bölgesel istikrar arayışında Suudi Arabistan'ın zengin diplomatik deneyiminden öğrenmeyi umuyor." ifadeleri paylaşıldı.

Özel Temsilcinin ayrıca, BM'nin bölgesel çabalara nasıl destek verebileceği konusunda da görüşmeler yapacağı kaydedildi.