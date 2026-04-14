BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Arnault, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Özel Temsilcisi Jean Arnault, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan açıklamada, Arnault'un, ABD/İsrail-İran savaşının Suudi Arabistan ve bölge üzerindeki etkisini ilk elden anlamak için ülkedeki üst düzey yetkililerle görüşeceği aktarıldı.

Açıklamada, "Özel Temsilci Arnault, kapsamlı bir çözüm konusunda Suudi Arabistan'ın görüşlerini alacak. Bölgesel istikrar arayışında Suudi Arabistan'ın zengin diplomatik deneyiminden öğrenmeyi umuyor." ifadeleri paylaşıldı.

Özel Temsilcinin ayrıca, BM'nin bölgesel çabalara nasıl destek verebileceği konusunda da görüşmeler yapacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi

İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye itirafı
Dev maç öncesi büyük rezillik! Dünya devinin yaptığına bakar mısınız

Dev maç öncesi büyük rezillik! Akşam sahada savaş çıkabilir

Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı

Trump'a senaryo değiştirten uyarı
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Dev maç öncesi büyük rezillik! Dünya devinin yaptığına bakar mısınız

Dev maç öncesi büyük rezillik! Akşam sahada savaş çıkabilir

'Süper Lig'e çıkacak' denen 61 yıllık efsane küme düştü

"Süper Lig'e çıkacak" denen 61 yıllık efsanenin acı sonu

Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı

Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı