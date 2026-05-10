Bm: Ukrayna ve Rusya Arasındaki Ateşkesi ve Esir Takasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ve Rusya arasında ilan edilen üç günlük ateşkesi ve esir takasını memnuniyetle karşıladı. Guterres, kalıcı bir barış için derhal ateşkes çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Mayıs (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ile Rusya arasında ilan edilen üç günlük ateşkes ve planlanan esir takasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları doğrultusunda adil, sürdürülebilir ve kapsamlı bir barışa giden yolda ilk adım olarak derhal, tam, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes çağrısını yineliyor" dedi.

Rusya ve Ukrayna cumartesiden pazartesiye kadar sürecek ateşkes ile "1000'e karşı 1000" esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Xinhua
