BM: Guterres, UCM yargıçlarına yönelik ABD yaptırımlarından "ciddi endişe" duyuyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıçlarına yönelik uyguladığı yaptırımlar hakkında ciddi endişe duyduğunu belirtti. Guterres, yargı bağımsızlığının önemini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) iki yargıcına yönelik son ABD yaptırımlarına ilişkin "ciddi endişe" duyduğu bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, yürütme emri kapsamında yaptırım uygulanacak UCM'nin iki ek yargıcının yanı sıra diğer UCM ve BM yetkililerine yönelik devam eden yaptırımlar konusunda da ciddi endişe duyduğunu ifade ediyor." dedi.

BM ile UCM'nin ayrı ve farklı yetkilere sahip kurumlar olduğuna dikkati çeken Haq, bu iki yapının uluslararası ceza sisteminin temel sütunları arasında yer aldığını ve Genel Sekreter Guterres'in UCM'nin çalışmalarına saygı duyduğunu vurguladı.

Haq ayrıca, Genel Sekreterin yargı bağımsızlığının temel bir ilke olduğunun altını çizdiğini belirterek, BM'nin UCM ile 2004 yılında onaylanan işbirliği kararını sürdürdüğünü ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gürcistanlı Gocha Lordkipanidze ve Moğolistan'dan Erdenebalsuren Damdin adlı UCM yargıçlarına yaptırım uygulandığını duyurarak, bu iki yargıcı "İsrail'in gayrimeşru şekilde hedef alınmasına doğrudan dahil olmakla" suçlamıştı.

ABD daha önce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Şeridi'ndeki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasına izin veren UCM yetkililerine yaptırım uygulamıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
