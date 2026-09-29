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BM Genel Sekreteri Guterres, nükleer silah kullanımını önlemek için diyaloğa çağırdı

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BM Genel Sekreteri Guterres, Soğuk Savaş sonrası en tehlikeli nükleer dönemden geçildiğini belirterek nükleer silaha sahip devletleri diyaloğa geri dönmeye çağırdı. Guterres, START Antlaşması'nın sona ermesiyle stratejik cephaneliklerde bağlayıcı sınır kalmadığı uyarısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en tehlikeli nükleer dönemden geçildiğini belirterek, nükleer silahlara sahip devletleri, nükleer silah kullanımını önlemek için diyaloğa geri dönmeye çağırdı.

Guterres, Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü'nü anma ve teşvik etme amaçlı düzenlenen yüksek düzeyli genel kurul toplantısında konuştu.

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en tehlikeli nükleer dönemden geçildiğini belirten Guterres, "Hiroşima ve Nagazaki'den 81 yıl sonra, nükleer silahlar insanlığın üzerinde hala bir gölge gibi duruyor." dedi.

Guterres, bu "gölgenin" giderek karardığını, nükleer silahların modernize edilerek genişletildiğini ve de kullanımına ilişkin seslerin daha yüksek sesle duyulur halde geldiğini söyledi.

Bu sene başında START Antlaşması'nın (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) süresinin sona erdiğine dikkati çeken Guterres, "Yarım yüzyıldan fazla bir süredir ilk kez, stratejik nükleer cephanelikler konusunda bağlayıcı bir sınır yok. Bu, yalnızca nükleer silahlara sahip olanların değil, tüm uluslararası toplumun güvenliğini baltalıyor." diye konuştu.

Guterres, nükleer silahları ortadan kaldırma veya nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda şu ana kadar diplomatik çabaların başarısız olmasını "uyarı işareti" olarak niteleyerek bu konuda artan riskler ve çöken güvenlik önlemlerine işaret etti.

Nükleer silahlara sahip devletlere, herhangi bir nükleer silah kullanımını önlemek için diyaloğa geri dönmeleri çağrısı yapan Genel Sekreter, "Bu ölüm araçları asla insanlığın kaderini belirlememeli. Bölünmüş bir dünya, hareketsizlik için bahane olamaz." ifadelerini kullandı.

Guterres, "İnsanlık seksen yıldan fazla bir süredir nükleer gölgenin altında yaşıyor. Gelecek nesillerin böyle yaşamamasını sağlamalıyız. Nükleer silahlardan arınmış bir gelecek seçelim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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