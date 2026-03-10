BM Genel Sekreteri Guterres, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile telefonda görüştü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bölgedeki askeri gerilim hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden yapılan yazılı açıklamada,??????? Guterres'in, Erakçi ile görüşmesinde, bölgedeki mevcut askeri gerilimi ele aldığı ve önceki açıklamalarında dile getirdiği pozisyonunu yinelediği belirtildi.

Tüm tarafların uluslararası hukuka tam olarak saygı göstermesi, sivillere ve sivil altyapıya yönelik her türlü saldırıdan kaçınması gerektiği hatırlatılan açıklamada, ayrıca Guterres'in, devam eden çatışmanın bölgeye yayılması ve küresel ekonomi üzerindeki etkisinden duyduğu derin endişeyi dile getirdiği kaydedildi.