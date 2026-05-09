BM Genel Sekreteri'nden Hürmüz Boğazı İçin İtidal Çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı'ndaki taraflara gerilimi artırmamaları için itidalle hareket etmeleri çağrısında bulundu. ABD ve İran güçlerinin karşılıklı ateş açmasının ardından Guterres, ateşkese riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı ateş açan taraflara gerilimin daha fazla tırmanmaması için azami düzeyde itidalle hareket etme çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq cuma günkü basın toplantısında, Genel Sekreter'in kısa süre önce Hürmüz Boğazı'nda tarafların birbirine ateş açtığı yönündeki haberlerden endişe duyduğunu söyledi.

Haq, Guterres'in tüm taraflara ateşkese tam olarak riayet etme ve gerilimin yeniden tırmanmasına yol açabilecek veya devam eden diplomatik çabaları baltalayabilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısı yaptığını söyledi.

Perşembe günü ABD ve İran güçlerinin birbirine ateş açtığı bildirilmişti. ABD ordusu "meşru müdafaada" bulunduğunu savunurken, Tahran ise Washington'ı 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Kaynak: Xinhua
