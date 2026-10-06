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BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı

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BM Genel Sekreteri Guterres, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli sivillerin dayanılmaz koşullarda yaşadığını belirterek Gazze'de kalıcı ateşkes ve insani yardım çağrısı yaptı. Guterres, taraflara taahhütlerini yerine getirme ve ateşkesin sonraki aşamasına geçme çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli sivillerin hala dayanılmaz koşullara katlanmaya devam ettiğini belirterek, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin ve büyük ölçekte insani yardıma izin verilmesinin zamanının geldiğini vurguladı.

Guterres, İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3 yılını doldururken yazılı açıklama yaptı.

Ekim 2023'teki saldırıların bir daha asla tekrarlanmaması gerektiğini belirten Guterres, "Ardından gelen yıkıcı çatışmalar, Gazze'deki Filistinlilere, büyük can kayıpları, yerinden edilme ve yıkım da dahil olmak üzere, tarifsiz acılar çektirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, Filistinli sivillerin hala dayanılmaz koşullara katlanmaya devam ettiğine işaret ederek, "Geçen yılki ateşkes bir nebze rahatlama sağladı. Ancak henüz güvenlik, yeterli insani yardım veya güvenilir bir iyileşme ve barış yolu sağlamadı." ifadelerini kullandı.

Tüm taraflara taahhütlerini tam olarak yerine getirme ve ateşkesin bir sonraki aşamasına geçme çağrısı yapan Guterres, "Ateşkesin kalıcı hale gelmesinin zamanı geldi. Büyük ölçekte insani yardıma izin verilmesinin zamanı geldi. ve uluslararası hukuka saygı duyulmasının zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, tüm bölgede kalıcı barışa giden siyasi yolu inşa etmek gerektiğine işaret ederek, BM'nin bu zorunluluklara olan bağlılığında kararlılığını sürdürdüğünü aktardı.

"Bu yıldönümü sadece bir yıllık yas dönemi değil, aynı zamanda farklı bir gelecek inşa etme kararlılığının da yenilenmiş bir göstergesi olsun" diyen Guterres, İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabileceği, haklarının, onurlarının ve özlemlerinin yerine getirildiği bir geleceğe ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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