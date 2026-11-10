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BM Genel Sekreteri Guterres: (Batı Şeria'da) Giderek daha fazla toprağın işgal edilmesine yönelik açık bir niyet var. Bu da nihai hedefin ilhak olduğunu gösteriyor

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BM Genel Sekreteri Guterres: (Batı Şeria'da) Giderek daha fazla toprağın işgal edilmesine yönelik açık bir niyet var. Bu da nihai hedefin ilhak olduğunu gösteriyor.

BM Genel Sekreteri Guterres: ( Batı Şeria'da) Giderek daha fazla toprağın işgal edilmesine yönelik açık bir niyet var. Bu da nihai hedefin ilhak olduğunu gösteriyor

Kaynak: AA
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