BM Genel Kurulu, Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılı dolayısıyla yapılan özel oturumda 'acil, tam ve koşulsuz ateşkes' çağrısını içeren karar tasarısını kabul etti. Oylamada 107 'lehte', 12 'ret' oyu verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 4. yılına giren Rusya- Ukrayna Savaşı'nda ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etti.

BM Genel Kurulunun, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 4. yılına girmesi dolayısıyla düzenlenen özel oturumunda, Ukrayna'nın girişimiyle ve 46 ülkenin ortaklığıyla sunulan karar tasarısı için oylama yapıldı.

Ukrayna'da "acil, tam ve koşulsuz ateşkes" çağrısında bulunan karar tasarısı, 12 "ret" oyuna karşılık 107 "lehte" oyla kabul edildi. Üyelerin 51'i ise "çekimser" oy kullandı.

Savaşın bölgesel ve küresel etkilerine dikkati çekilen karar kapsamında "esirlerin hepsinin takas edilmesi, yasa dışı şekilde gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılması ve çocuklar dahil zorla yerinden edilen veya sınır dışı edilen sivillerin geri dönüşünün sağlanması" isteniyor.

Kararda, "Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve karasuları dahil toprak bütünlüğüne" destek ifade edilerek, Rusya'nın "sivillere ve kritik enerji altyapısına yönelik saldırılarından ciddi endişe duyulduğu" belirtildi.

ABD'den karardaki bazı ifadelerin "müzakerelerden dikkati dağıtabileceği" endişesi

Oylamada, "çekimser" oy kullanan ABD'nin karar tasarısının bir bölümünün geri kalanından ayrılması ve farklı oylamaya tabi tutulması hususunda önerge sunması dikkati çekti.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, "Bizim görüşümüze göre, karardaki bazı ifadeler, kalıcı barışa giden yolu açabilecek diplomatik yolların tamamının ele alınmasını desteklemek yerine devam eden müzakerelerden dikkati dağıtma olasılığı taşıyor." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariana Betsa ise ABD'nin önergesini "endişe verici" ve "kabul edilemez" şeklinde nitelendirerek reddetti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
