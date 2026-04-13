BM, Gazze'ye yardımların ulaşması için Zikim Geçidi'nin 40 günün ardından açıldığını duyurdu

Birleşmiş Milletler, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması amacıyla Zikim Geçidi'nin 40 günden sonra tekrar açıldığını duyurdu. Ayrıca Refah Sınır Kapısı'nın da yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dujarric, İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) İsrail makamlarının Gazze'nin kuzeyindeki Zikim Geçidi'ni 40 günü aşkın bir süredir ilk kez yeniden açtığını bildirdiğini belirtti.

Hafta sonu boyunca bölgeye sevkiyatların gerçekleştirildiğini aktaran Dujarric, Gazze sınırları içinden malzemelerin teslim alınması sürecinin ise bugün erken saatlerde yeniden başladığını ifade etti.

Söz konusu gelişmenin insani yardım malzemelerinin doğrudan Gazze'nin kuzey girişine ulaştırılmasına imkan tanıdığına işaret eden Dujarric, böylece malzemelerin güneyden kamyonlarla taşınmasına gerek kalmayacağını kaydetti.

Gazze'den hastaların Mısır'a geçişini mümkün kılan Refah Sınır Kapısı'nın da yeniden açıldığını hatırlatan Dujarric, bu kapıdan dün itibarıyla 20'den fazla hastanın geçtiğini, onlara eşlik eden 40'tan fazla kişinin de tıbbi tahliye sürecine destek verdiğini aktardı.

Genel Sekreter Sözcüsü, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) paylaşımlarına atıfla, "DSÖ, bu desteğin yeniden başlatılmasının, hastaların, onlara eşlik eden kişilerin ve sağlık personelinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik ilgili taraflarca verilen taahhütlerin ardından gerçekleştiğini belirtti." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in sınır engeli

İsrail ordusu 28 Şubat'ta, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı dahil bölgedeki tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

İsrail'in DSÖ'ye ait araca saldırısıyla hasta tahliyelerinde görevli bir çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından, 7 Nisan'da Refah Sınır Kapısı'ndan geçişler yeniden durmuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
