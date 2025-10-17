Haberler

BM: Gazze'ye giren yardım tırları için İsrail'e güvenmek zorundayız

Birleşmiş Milletler, Gazze'ye giren insanı yardım tırları konusunda İsrail'in verdiği bilgilere güvenmek zorunda olduklarını açıkladı. COGAT'ın rapor ettiği tır sayıları hakkında BM'nin bir mekanizma geliştirmeyi umduğu belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ateşkesten sonra Gazze'ye giren yardım tırları konusunda İsrail tarafının arabuluculara verdiği bilgilere güvenmek zorunda olduklarını, tırların geçtiği her yerde BM gözlemcisinin bulunmadığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

İsrail ordusuna bağlı bir birim olan Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT) dün 950 insani yardım tırının Gazze'ye girdiği bilgisini verdiğini aktaran Dujarric, "COGAT'ın arabuluculara verdikleri rakam bu. Bu rakama özel sektör, ikili ve bazı koordineli olmayan kamyonlar da dahil." dedi.

Dujarric, AA'nın, İsrail'in verdiği bu rakamları doğrulayacak bir mekanizma olup olmadığı sorusuna, "bu rakamların BM rakamları olmadığı ve arabuluculara verilen rakamların doğru olduğuna inanmak zorunda oldukları" yanıtını verdi.

Ancak BM'nin dahil olduğu insani yardımlarda tır sayılarını kontrol edebildiklerini belirten Dujarric, "Önümüzdeki birkaç gün içinde size kendi sayılarımızı verebileceğimiz bir mekanizmamız olacağını umuyorum. Şu an zorluğun bir kısmı, kamyonların geçtiği her yerde bir BM gözlemcimizin olmaması." diye konuştu.

Dujarric, İsrail'in BM gözlemcilerine her zaman izin vermediğini belirterek, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesle "yeni bir ortama girdiklerini" söyledi ve "Umuyoruz tüm bu prosedürler kolaylaştırılır. İsrail tarafı ile önceleri daha iyi işbirliği yaptık ve bu yönde ilerlemesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.

İsrail, bu hafta başında, BM'ye Hamas'ın yıkıntıların altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini hemen iade etmediği gerekçesiyle günlük yardım tırlarının sayısını 300'e düşüreceğini belirten bir mektup göndermişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
