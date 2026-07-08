BM, Gazze'den tıbbi tahliye yollarının kısıtlanmasından kaynaklanan sorunlara dikkati çekti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'den tıbbi tahliyelerin gerçekleştirilmesi konusunda İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle yaşanan sorunların devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'ya giden tıbbi tahliye güzergahının halen kapalı olduğuna dikkati çeken Dujarric, "Bu durum elbette Gazze'den gerçekleştirilen tıbbi tahliyeleri artırma yönündeki çabalarımızı sekteye uğratıyor." dedi.

Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine dayanarak, geçen yılın ekim ayında ateşkes ilan edilmesinden bu yana Gazze'den "2 bin 100'ün biraz üzerinde hasta tahliye edilebildiğine, " ancak Gazze Şeridi'nde şu anda tedaviye ihtiyaç duyan hala "binlerce kişinin bulunduğuna" işaret etti.

Güvenli su ve atık yönetimi

BM İnsani İşler ve Acil Durum Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ın, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Dujarric, "Görüşmede, taraflar, özellikle güvenli su ve atık yönetimi konuları başta olmak üzere, Gazze'deki yaşam koşullarını iyileştirmek için yakın işbirliğinin ve hızlandırılmış çabaların önemini vurguladı." ifadelerine yer verdi.

Dujarric, her iki tarafın da Gazze'deki ihtiyaçların aciliyetinin, "daha geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik süreçlerinde ilerleme kaydedilmesini bekleyemeyecek kadar büyük olduğu" konusunda hemfikir kaldıklarını söyledi.

İsrail'in, sözde "sarı hat"ın doğusunda yer alan düzenli atık depolama sahalarına erişim yasağını sürdürdüğünü vurgulayan Dujarric, bu durumun bölge halkının sağlığını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.