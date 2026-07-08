Haberler

BM, Gazze'den tıbbi tahliye yollarının kısıtlanmasından kaynaklanan sorunlara dikkati çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM, Gazze'den tıbbi tahliyelerin İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle sekteye uğradığını, ateşkes sonrası sadece 2 bin 100 hasta tahliye edilebildiğini, binlerce kişinin ise tedavi beklediğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'den tıbbi tahliyelerin gerçekleştirilmesi konusunda İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle yaşanan sorunların devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'ya giden tıbbi tahliye güzergahının halen kapalı olduğuna dikkati çeken Dujarric, "Bu durum elbette Gazze'den gerçekleştirilen tıbbi tahliyeleri artırma yönündeki çabalarımızı sekteye uğratıyor." dedi.

Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine dayanarak, geçen yılın ekim ayında ateşkes ilan edilmesinden bu yana Gazze'den "2 bin 100'ün biraz üzerinde hasta tahliye edilebildiğine, " ancak Gazze Şeridi'nde şu anda tedaviye ihtiyaç duyan hala "binlerce kişinin bulunduğuna" işaret etti.

Güvenli su ve atık yönetimi

BM İnsani İşler ve Acil Durum Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ın, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Dujarric, "Görüşmede, taraflar, özellikle güvenli su ve atık yönetimi konuları başta olmak üzere, Gazze'deki yaşam koşullarını iyileştirmek için yakın işbirliğinin ve hızlandırılmış çabaların önemini vurguladı." ifadelerine yer verdi.

Dujarric, her iki tarafın da Gazze'deki ihtiyaçların aciliyetinin, "daha geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik süreçlerinde ilerleme kaydedilmesini bekleyemeyecek kadar büyük olduğu" konusunda hemfikir kaldıklarını söyledi.

İsrail'in, sözde "sarı hat"ın doğusunda yer alan düzenli atık depolama sahalarına erişim yasağını sürdürdüğünü vurgulayan Dujarric, bu durumun bölge halkının sağlığını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı

Tarihi zirve dünya basınında: İki günün tek kazananı...
Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinin videosuna erişim engeli

Milyonlarca kez izlenen gösteriye erişim engeli
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi

NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak

NATO'nun 1 numaralı ismi açıkladı! Zirve seneye o ülkede
Erdoğan'dan Meloni'ye: AB ile son pürüzleri kaldıralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye 'AB üyeliği' mesajı