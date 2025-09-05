BM, Gazze'deki Göç Krizine Dikkat Çekti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'de saldırılarını artırarak giderek daha fazla insanı göç etmeye zorladığı ve halkın zorla yer değiştirmekten artık bitkin durumda olduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü işgali yoğunlaştırarak şehirde kalan son yüksek katlı binalara saldırılar düzenlemesine tepki göstererek "Yakında daha fazla yüksek binanın saldırıya uğrayacağı duyurusu yapmaları da bizi endişelendiriyor." dedi.

Neredeyse herkesin defalarca yerinden edildiği ve kıtlığın resmen doğrulandığı Gazze'de İsrail'in saldırılarını artırarak giderek daha fazla insanı göç etmeye zorladığına dikkati çeken Dujarric, kuzeydeki halkın zorla yer değiştirmekten artık bitkin düştüğünü söyledi.

Dujarric, "Güneye göç etmeye artık güçleri yetmiyor, sadece yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bölgeler aşırı kalabalık olduğu için değil, aynı zamanda ulaşım maliyetinin 1000 dolara kadar çıkabilmesi nedeniyle de." ifadelerini kullandı.

Bu zorluklara rağmen yine de son iki günde kuzeyden güneye 3 bin göç hareketinin kaydedildiği bilgisini paylaşan Dujarric, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişlerini engelleme ve kısıtlamaya devam ettiğini vurguladı.

Batı Şeria'da ocaktan bu yana 2 bin 780 Filistinli yaralandı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki son gelişmelere de değinen Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin, ocak ayından bu yana Batı Şeria'da 2 bin 780 Filistinlinin İsrail güçleri veya topraklarını gasbeden yerleşimciler tarafından yaralandığını aktardığını belirtti.

Dujarric, "Bu, geçen yıla göre yüzde 39'luk bir artış olduğu anlamına geliyor. Bu sayıya, aynı zaman diliminde iki kat artış anlamına gelen, İsrailli yerleşimciler tarafından yaralanan yaklaşık 500 kişi de dahil." diye konuştu.

UNOCHA'nın ayrıca, Batı Şeria genelinde bu yıl İsrail'in verdiği yapı ruhsatı olmadığı için 1150'den fazla yapının yıkıldığını belgelediğini kaydeden Dujarric, "Bu da, 2024'ün aynı dönemine göre (yıkımlarda) yüzde 44'lük bir artış olduğu anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, İsrail'in yıktığı söz konusu yapıların ruhsatlarını herhangi bir Filistinlinin almasının da "neredeyse imkansız" olduğunun altını çizdi.