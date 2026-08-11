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BM: Gazze'de su krizi ve sağlık hizmetlerine saldırılar artıyor

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BM, Gazze'de nüfusun yarısından fazlasının kişi başı günde 6 litreden az suya sahip olduğunu, acil durum standardının çok altında kaldığını bildirdi. Batı Şeria'da ise sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların temmuzda 37'ye yükseldiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze'de nüfusun büyük çoğunluğunun yeterli su, sanitasyon ve hijyen olanaklarına sahip olmadığını bildirdi.

Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

İsrail'in bölgeye yönelik kısıtlamalarına işaret eden Haq, "Gazze'deki nüfusun 1,3 milyondan fazlası, yani nüfusun yarısından fazlası, kişi başı günde 6 litreden az suya sahip. Bu da 15 litrelik acil durum standardının çok altında." ifadesini kullandı.

Haq, Gazze'de evlerde kullanmak için ihtiyaç duyulan kısıtlı suyun da bölgeye tankerlerle taşınması gerektiğine dikkati çekerek, bölgedeki 900 bin kişinin de etrafta biriken çöplere maruz kaldığını vurguladı.

Batı Şeria'daki sorunlar

Haq, işgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrailli işgalcilerin şiddetinin devam ettiğini anlatarak, pazar günü Nablus vilayetinde işgalci grubun, aralarında çocukların da bulunduğu birçok Filistinli aileyi acil sağlık hizmetleri gibi "temel hizmetlerden izole edecek bir kontrol noktası" oluşturduğunu aktardı.

Bölgedeki sağlık hizmetlerine yönelik İsraillilerin saldırılarının arttığını belirten Haq, Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayanarak, sadece temmuzda sağlık hizmetlerine yönelik 37 saldırı kaydedildiğini, bu sayının "yılın başında 10 olan aylık ortalamanın çok üzerinde" olduğunu ifade etti.

Haq, iki devletli çözüme atıfta bulunarak, "İsrailliler ve Filistinlilerin birbirleriyle barış içinde yaşamanın bir yolunu bulmaktan başka seçenekleri yok." dedi.

Kaynak: AA
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