Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BM, Gazze'de hafta sonu sel nedeniyle 4 çocuk ve bir kadının öldüğünü bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze'de hafta sonu yaşanan sel nedeniyle 4 çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Binlerce aile barınak ve eşyalarını kaybetti; BM yardım çalışanları İsrail kısıtlamaları nedeniyle yetersiz ekipmanla çalıştı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze'de hafta sonu yaşanan sel nedeniyle 4 çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haq, New York'taki günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA), hafta sonu Gazze'de etkili olan ilk şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarına değindi.

Gazze'de yılın ilk şiddetli yağışının altyapı yetersizliği nedeniyle sele sebep olduğunu belirten Haq, "Sel sularına kapılarak boğulan bir bebek ile bir kum tepesinin çadırların üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk ve en az 1 kadına dair haberler aldık. Binlerce aile, barınaklarını ve eşyalarını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Haq, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle BM yardım çalışanlarının "son derece yetersiz ekipman ve barınma malzemesiyle çalışmak zorunda kaldıklarını" belirtti.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov'un insani yardım çağrısını aktaran Haq, "Alakbarov, insani yardım kuruluşlarının Gazze'ye yeterli miktarda vidanjör, mobil su tahliye pompası, iş makinesi, motor yağı, yedek parça, çadır, branda, plastik örtü, battaniye ve kışlık giysi getirmesini engelleyen tüm gereksiz kısıtlamaların ve gecikmelerin acilen kaldırılması çağrısında bulundu." diye konuştu.

İsrail'in saldırıları ve can kayıpları devam ediyor

BM Genel Sekreter Sözü Yardımcısı Haq, Gazze'deki yerleşim yerlerine yönelik İsrail'in saldırılarının devam ettiğini, bunun yeni can kayıplarına yol açtığını ve BM ekiplerinin işini daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Haq, "Cumartesi günü, Gazze şehrinde 'Sarı Hat' olarak adlandırılan hattın batısındaki bir yerinden edilme alanını ziyaret eden BM personeli, yakınlarına isabet eden silah sesleri üzerine sığınmak zorunda kaldı. Neyse ki personelimiz yara almadı." dedi.

Uluslararası insancıl hukuk uyarınca BM adına sivillerin korunması çağrısını yineleyen Haq, Gazze'nin mevcut durumuyla ilgili kaynak eksikliğinden bahsetmekle birlikte İsrail makamlarının izin vermesi durumunda bölgeye "daha fazlasını getirebileceklerini" kaydetti.

Kaynak: AA
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan

Akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini! Fark tam 12 puan
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu11

"Fatih Terim'in kızı olmak dışında vasfı yok" sözlerine fena patladı
İzmir'deki patlamada can kaybı yükseldi! Erdoğan bilgi aldı, 3 bakan bölgeye gidiyor

Erdoğan bilgi aldı, 3 bakanı görevlendirdi! Bölgeye gidiyorlar
HABAŞ'ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış18

Aliağa'daki faciada patronla ilgili skandal detay
Antalya'da aile faciası! Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti

Antalya'da kahreden aile faciası! Önce anne-babası, ardından kendisi
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak

Aziz Başkan bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Geriye dönüş olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Geriye dönüş olmayacak
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Çevre iller de sallandı