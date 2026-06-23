BM: Gazze'de yerinden edilen 1,7 milyon kişi son derece kötü koşullarda yaşıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1,7 milyon kişinin son derece kötü koşullarda yaşadığının doğrulandığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki son durum hakkında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, Gazze Şeridi genelinde sivillerin İsrail tarafından topçu ateşi, silahlı saldırılar, bombalamalar ve hava saldırılarından zarar görmeye devam ettiğini bildirdiğini aktaran Dujarric, çocuklar da dahil sivillerin her zaman korunması gerektiğini tekrarladı.

Dujarric, "Bugün UNICEF, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda 17 yaşında bir kızın lise sınavına girmeye giderken öldürüldüğünü açıkladı. Kız, UNICEF'in gençlik şampiyonlarından biriydi." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yerinden edilenlerin bulunduğu alanlarla ilgili çalışan BM ortaklarının dün açıkladığı bulgular hakkında bilgi veren Dujarric, çalışmanın Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ine denk gelen ve yerinden edilmiş 1,7 milyon kişinin yaşadığı 1600 alanı kapsadığını belirtti.

Dujarric, "Bulgular, yerinden edilmiş kişilerin son derece kötü koşullarda yaşadığını, temel insani yardım malzemelerine erişimlerinin sınırlı olduğunu, sağlık hizmetlerinin zayıfladığını, su temininde aksamalar yaşandığını ve güvensizliğe maruz kaldıklarını doğruluyor." dedi.

Örnek olarak, en az 59 bin bireysel barınağın her birinde 8'den fazla kişinin yaşadığı, 39 bine yakın kişinin ise açıkta uyuduğu bilgisini veren Dujarric, "Bu alanlardaki yaklaşık 600 bin kişinin yeterli içme suyuna erişimi olmadığı tahmin ediliyor. Alanların yarısında görünür drenaj sistemi bulunmuyor ve neredeyse yarısında barınakların yakınında yangın tehlikesi olduğu bildiriliyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, ayrıca alanların yüzde 80'inde kemirgen istilası bildirildiğini belirterek, bu alanların yarısından fazlasında açık kanalizasyon ve birikmiş atık bulunduğunu, bunlara ek olarak yaklaşık 250 bin kişinin konakladığı 250'ye yakın tesiste patlayıcı maddeyle ilgili olayların aktarıldığını kaydetti.