Haberler

BM: Gazze'de yerinden edilen 1,7 milyon kişi son derece kötü koşullarda yaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1,7 milyon kişinin temel ihtiyaçlara erişiminin sınırlı olduğu, sağlık hizmetlerinin zayıfladığı ve kötü koşullarda yaşadığını doğruladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1,7 milyon kişinin son derece kötü koşullarda yaşadığının doğrulandığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki son durum hakkında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, Gazze Şeridi genelinde sivillerin İsrail tarafından topçu ateşi, silahlı saldırılar, bombalamalar ve hava saldırılarından zarar görmeye devam ettiğini bildirdiğini aktaran Dujarric, çocuklar da dahil sivillerin her zaman korunması gerektiğini tekrarladı.

Dujarric, "Bugün UNICEF, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda 17 yaşında bir kızın lise sınavına girmeye giderken öldürüldüğünü açıkladı. Kız, UNICEF'in gençlik şampiyonlarından biriydi." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yerinden edilenlerin bulunduğu alanlarla ilgili çalışan BM ortaklarının dün açıkladığı bulgular hakkında bilgi veren Dujarric, çalışmanın Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ine denk gelen ve yerinden edilmiş 1,7 milyon kişinin yaşadığı 1600 alanı kapsadığını belirtti.

Dujarric, "Bulgular, yerinden edilmiş kişilerin son derece kötü koşullarda yaşadığını, temel insani yardım malzemelerine erişimlerinin sınırlı olduğunu, sağlık hizmetlerinin zayıfladığını, su temininde aksamalar yaşandığını ve güvensizliğe maruz kaldıklarını doğruluyor." dedi.

Örnek olarak, en az 59 bin bireysel barınağın her birinde 8'den fazla kişinin yaşadığı, 39 bine yakın kişinin ise açıkta uyuduğu bilgisini veren Dujarric, "Bu alanlardaki yaklaşık 600 bin kişinin yeterli içme suyuna erişimi olmadığı tahmin ediliyor. Alanların yarısında görünür drenaj sistemi bulunmuyor ve neredeyse yarısında barınakların yakınında yangın tehlikesi olduğu bildiriliyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, ayrıca alanların yüzde 80'inde kemirgen istilası bildirildiğini belirterek, bu alanların yarısından fazlasında açık kanalizasyon ve birikmiş atık bulunduğunu, bunlara ek olarak yaklaşık 250 bin kişinin konakladığı 250'ye yakın tesiste patlayıcı maddeyle ilgili olayların aktarıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı hakkında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Eşi bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı

Önce manavı sonra minibüsü kana buladı
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti

İlk kez Avrupa'ya gittiler
Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti

Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da futbol tarihine geçti
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

3 yıllık sözleşme! Yeni takımına imzayı atıyor
Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar

Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar