BM: İsrail'in Filistinlinin naaşını mezardan çıkarmaya zorlaması insanlık dışı muamelenin tipik örneğidir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, İsrailli yerleşimcilerin bir Filistinlinin ailesini, yakınının naaşını mezardan çıkarmaya zorlamasının, Filistinlilere yönelik insanlık dışı muamelenin tipik örneği olduğunu kaydetti.

OHCHR Filistin Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinli aileyi defnettikleri yakınını mezardan çıkarmaya zorladığına işaret edildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bugün Cenin'in güneyindeki Asasa mezarlığına defnedilen Hüseyin Asasa'nın ailesini, definden birkaç saat sonra naaşı, İsrail ordusunun gözü önünde mezardan çıkarmaya zorladığı belirtilen açıklamada, Filistinli ailenin Yahudi yerleşimcilerin taş yağmuru altında naaşı başka bir mezarlığa taşıdığı aktarıldı.

Paylaşımda, OHCHR işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay'ın, "Bu korkunç durum, işgal altındaki Filistin topraklarının her yerinde tanık olduğumuz Filistinlilere yönelik insanlık dışı muamelenin tipik bir örneğidir. Bu muamele ölü ya da diri kimseyi es geçmiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, mezarlığın İsrail'in 2025'te Filistinlilerin topraklarını gasbederek yeniden kurduğu Sanur Yahudi yerleşimine 300 metre mesafede olduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gün içinde Asasa köyü mezarlığında defnedilen bir kişinin mezarını kazmaya başladığını, daha sonra bölgeye gelen İsrail askerlerinin, mezarlığın "Sanur" yerleşim yerine yakın olduğu gerekçesiyle aileyi naaşı mezardan çıkarıp başka bir yere nakletmeye zorladığını kaydetmişti.

İsrail, eski Başbakan Ariel Şaron döneminde, 2005 yılında "ayrılma planı" kapsamında Gazze Şeridi'ndeki ve Batı Şeria'daki bazı yerleşimlerden çekilmişti. Bu kapsamda "Sanur" yerleşimi de tahliye edilmişti.

Sanur yerleşimi geçen sene yeniden açılmış, geçen ay ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler bölgeye yerleşmeye başlamıştı.