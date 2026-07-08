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Çinli Temsilci BM Öncülüğündeki Küresel Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Ağının Lansmanına Katıldı

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Cenevre'de düzenlenen törende, BM desteğiyle geliştirilen Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Etkileşim ve İşbirliği Merkezleri Küresel Ağı tanıtıldı. Daimi Temsilci Yardımcısı Shen Jian, ağın gelişmekte olan ülkelerin yapay zeka ihtiyaçlarını karşılaması ve Küresel Güney işbirliğine köprü olması gerektiğini vurguladı.

CENEVRE, 8 Temmuz (Xinhua) -- Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi ve İsviçre'deki diğer Uluslararası Kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Shen Jian, BM'nin desteğiyle geliştirilen küresel yapay zeka kapasite geliştirme ağının lansmanına katıldı.

Shen pazar günü düzenlenen lansman töreninde, Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Etkileşim ve İşbirliği Merkezleri Küresel Ağı'nın kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, BM çerçevesinde küresel yapay zeka yönetişiminin ilerletilmesini desteklediklerini ifade etti. Söz konusu yönetişim mekanizmasının, tüm ülkelere eşit katılım, ortak kalkınma ve ortak fayda sağlaması ve yapay zekayı ortak kalkınmanın yeni itici gücü haline getirmesi bekleniyor.

Yapay zeka alanındaki uçurumun etkin şekilde kapatılması gerektiğine dikkat çeken Shen, gelişmekte olan ülkelerin yetenek eğitimi ve teknolojik uygulama gibi alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha somut ve sürdürülebilir bir işbirliği yürütülmesi çağrısında bulundu.

Ağın ortaklıklarını genişletmesini desteklemek ve ağı Küresel Güney işbirliği için önemli bir köprü ve kapsayıcı yapay zeka gelişimi için güçlü bir dayanak haline getirmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Shen ayrıca Shanghai merkezli Fudan Üniversitesi'ne bağlı Küresel Yapay Zeka Yenilikçi Yönetişim Merkezi'ni BM destekli bu ağın kurucu üyesi olması dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: Xinhua
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