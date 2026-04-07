BM, ABD'nin İran'ın sivil altyapısına yönelik tehditlerinin hukukun "açık ihlali" olduğunu vurguladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açılmaması durumunda İran'a yönelttiği tehditler arasına sivil altyapıyı da dahil etmesi durumunda, bunun hukukun "açık ihlali" olacağını belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir ülkenin, diğer ülkenin sivil altyapısına saldırmasının savaş suçu olup olmayacağı sorusuna Dujarric, "Sivil altyapının yok edilmesi, sivillerin hedef alınması ve yöneltilen tehditler, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlallerini teşkil etmektedir." yanıtını verdi.

Stephane Dujarric, Trump'ın, İran'a nükleer bomba kullanabileceğini ima ettiği yorumlarına neden olan açıklamalarıyla ilgili "Açık olmak gerekirse; açıklamalardan derinden rahatsız olduğumuzu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

"Bir toplumun altyapısının toptan yok edilmesini veya sivil halkın kasıtlı olarak acı çekmesini haklı çıkaracak hiçbir askeri amaç yoktur" diyen Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Trump'ın, tüm bir halkın veya medeniyetin, siyasi ve askeri kararların sonuçlarına katlanmak zorunda bırakılabileceğini ima eden ifadelerinden "derin rahatsızlık duyduğunu" aktardı.

Dujarric, "Genel Sekreter (Guterres) çatışmaların, liderlerin yıkım yerine diyaloğu seçtiklerinde sona erdiğini, seçeneklerin hala mevcut olduğunu ve bu seçimlerin derhal yapılması gerektiğini yinelemektedir. Kendisi, Orta Doğu'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm yolu bulmak adına diplomatik çabaların hızlandırılması çağrısında bulunmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Guterres'in, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün "derhal yeniden tesis edilmesi" çağrısında da bulunduğunu söyleyen Dujarric, "Boğaz'ın kapalı kalmasının dünyadaki en yoksul ve en savunmasız kesimleri" etkilediğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, erken saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı, İran'a yönelik tehditkar paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadesini kullanmıştı.