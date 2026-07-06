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BM: Sudan'daki El Ubeyd, HDK saldırıları sürerse Faşir'in akıbetini yaşayabilir

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BM, Sudan'ın El Ubeyd kentinin Hızlı Destek Kuvvetleri saldırıları altında Faşir benzeri bir insani felaketle karşı karşıya kalabileceğini duyurdu. 500 binden fazla kişinin yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinin başkenti El Ubeyd'in, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) saldırılarının sürmesi halinde Kuzey Darfur eyaletindeki Faşir ile benzer bir insani felaketle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

BM Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), Sudan Misyon Şefi Muhammed Rıfat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yayımlanan görüntülü mesajında, El-Ubeyd'e ilişkin uyarılarda bulundu.

Rıfat, El Ubeyd'in "bir sonraki Faşir" olmasından endişe duyduklarını belirtti.

"Şimdi harekete geçmezsek bir başka El Faşir göreceğiz." ifadelerini kullanan Rıfat, kentte 500 binden fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Rıfat, Sudan'da IOM liderliğinde faaliyet gösteren "Barınma Kümesi"nin ülkedeki en yetersiz fonlanan insani yardım mekanizmalarından biri olduğunu kaydederek, bu durumun ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırılmasını ciddi şekilde sınırlandırdığını ifade etti.

Yaklaşık bir aydır HDK'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara maruz kalan Ubeyd'de, kentin ana elektrik santrali, yakıt tesisleri ve diğer sivil noktalar hedef alınırken, saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

BM, 3 Haziran'da Ubeyd'de yeni bir insan hakları felaketinin yaşanabileceği uyarısında bulunarak HDK'ye kentteki saldırılarını durdurma çağrısı yapmıştı.

Yerel ve uluslararası kuruluşlara göre, HDK'nin 26 Ekim 2025'te Faşir'i ele geçirmesinin ardından sivillere yönelik yaygın hak ihlalleri yaşandığına ilişkin iddialar gündeme gelirken, bu gelişmenin Sudan'daki coğrafi bölünmeyi daha da derinleştirebileceği uyarıları yapılmıştı.

BM, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Kordofan bölgesinde insansız hava aracı saldırılarının arttığına dikkati çekerek, Ocak-Nisan 2026 döneminde düzenlenen saldırılarda en az 880 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
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