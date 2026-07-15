BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'daki askeri tırmanıştan derin endişe duyduğunu belirtti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Orta Doğu bölgesinde devam eden askeri tırmanıştan derin endişe duyduğu bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

ABD ile İran arasında yeniden başlayan saldırılarla ilgili Dujarric, "Genel Sekreter, Orta Doğu bölgesinde devam eden askeri tırmanıştan derin endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

Dujarric, "Genel Sekreter, tüm tarafları, gerilimi azaltmak, diyalog ve diplomasi yoluna geri dönmek için acil adımlar atmaya çağırmaktadır." dedi.

Guterres'in bölgede tam ölçekli düşmanlıklara geri dönmenin siviller üzerinde dayanılmaz bir kayba yol açacağı, uluslararası barış ve güvenlik ile küresel ekonomi için felaket sonuçlar doğuracağı konusunda uyardığını belirten Dujarric, "Genel Sekreter, Hürmüz Boğazı ve çevresinde uluslararası seyrüsefer haklarının ve seyrüsefer özgürlüğünün tam olarak yeniden tesis edilmesi çağrısını yinelemektedir." diye konuştu.