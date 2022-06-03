BM'den "Karadeniz'deki ticaret yolları ve limanların açılması" çağrısı - Haberler

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad, Karadeniz'deki durumun küresel gıda güvenliğini tehlikeye attığını ve dünyada 1,7 milyar insanın yoksulluk riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Karadeniz'deki ticaret yollarının önündeki engellerin kaldırılması öncelikli olmalıdır" uyarısını yaptı.

Awad, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısına, Ukrayna'dan video konferans yöntemiyle bağlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın üzerinden 100 gün geçtiğini hatırlatan Awad, "Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı işgal, BM Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir." dedi.

Awad, 100 gün boyunca Ukrayna'da yıkım ve acının yaşandığını vurgulayarak, sivillerin ayrım gözetmeden bombalandığını, hastane, okul ve evlerin saldırıya uğradığını ve milyonlarca insanın hayatının karardığını dile getirdi.

"15,7 milyon insan acil yardıma muhtaç"

"Ukrayna'da en az 15,7 milyon insan şu anda acil insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor." diyen Awad, ülkede yüz binlerce insanın hayatının tehlikede olduğunu belirtti.

Awad, 5 milyondan fazla çocuğun eğitiminin askıya alındığını ve ülkede nüfusun üçte birine tekabül eden yaklaşık 14 milyon insanın yerinden edildiğini kaydetti.

"Limanların açılmaması dünya çapında kıtlık ve kitlesel göçle sonuçlanacak"

Savaşın başlangıcından bu yana 260'tan fazla sağlık tesisine saldırı yapıldığını aktaran Awad, milyonlarca insanın da suya ve elektriğe erişiminin sekteye uğradığını ifade etti.

Karadeniz'deki güvensiz durumun gıda ve emtia güvenliğini tehlikeye attığına dikkati çeken Awad, dünyada 1,7 milyar insanın Ukrayna'daki kriz nedeniyle artan yoksulluk riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Awad, "Bu çıkmazın çözümü, acil destek ve siyasi irade gerektirir. Karadeniz'deki ticaret yollarının önündeki engellerin kaldırılması öncelikli olmalıdır. Bu limanların açılmaması dünya çapında kıtlık, istikrarsızlık ve kitlesel göçle sonuçlanacak." uyarısında bulundu.