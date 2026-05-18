BM'den İsrail'in UNRWA arazisine el koyma planına tepki Açıklaması

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail makamlarının, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan merkezinin yerine askeri ve güvenlik tesisleri kurulmasını öngören planı onaylamasına, "BM'ye ait tesislerin dokunulmaz olması gerektiği" ifadesiyle tepki gösterdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail'in, UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki merkezinin yerine askeri ve güvenlik tesisleri kurulmasını öngören planı onaylaması konusunda Haq, "Size söyleyebileceğim şey şu ki UNRWA tesisleri elbette BM'ye ait tesislerdir ve dokunulmaz olmaları gerekir." dedi.

Haq, "Tesisin işgal edilme ve ele geçirilme şekli konusunda endişelerimizi dile getirdik ve bu endişeler hala geçerliliğini koruyor. 1946 BM Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Sözleşmesi'ne taraf olan İsrail, UNRWA da dahil olmak üzere tüm BM tesislerinin dokunulmazlığına saygı duymak ve bunu onurlandırmakla yükümlüdür." diye konuştu.

BM hukuk ofisi aracılığıyla bu konuda atılacak sonraki adımları değerlendirdiklerini belirten Haq, UNRWA tesisi hakkında tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kabul etmişti.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın yasaklanmasına ilişkin kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girerken, BM çalışanları işgal altındaki Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

İsrail askerleri, UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan merkezini 20 Ocak 2026'da yıkmaya başlamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından hazırlanan planla, yaklaşık 36 dönümlük BM arazisinin ihale açılmaksızın Savunma Bakanlığına tahsis edildiği açıklanmıştı.