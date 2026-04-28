BM'den İsrail'e Suriye'deki tüm uluslararası insancıl hukuk ihlallerine son vermesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, İsrailli yetkililere Suriye'deki uluslararası insancıl hukukla ilgili tüm ihlallerine son vermesi, bu ihlallerle ilgili acilen ve bağımsız soruşturmalar yürütmesi ve sorumlulara hesap sorması çağrısında bulunduğu bildirildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki meslektaşlarının ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke Valiliğine yaptıkları ziyareti yeni tamamladığını belirten Al-Kheetan, buradaki geçmiş ve güncel insan hakları ihlalleri ve suistimallerine dair ilk elden bilgiler aldıklarını söyledi.

Sözcü Al-Kheetan, meslektaşlarına, terör örgütü YPG tarafından işgal edilen eski bir gözaltı tesisinin içi de dahil üç toplu mezarın ortaya çıkarıldığı bilgisi verildiğini aktardı.

Al-Kheetan, İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki bölgeleri işgal ederek genişleyen saldırıları nedeniyle sivillerin korunmasına ilişkin artan endişeli mesajlar aldıklarını kaydetti.

Bu saldırılar nedeniyle aile hayatı ve mahremiyet haklarının kısıtlandığına dikkati çeken Al-Kheetan, özellikle de tarımla uğraşanların geçim kaynaklarının ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı.

Al-Kheetan, artan taciz, tehdit, alıkoyma, sorgulama, ev aramaları ve hareket kısıtlamalarına dair raporlar aldıklarına işaret ederek, "Kuneytra ilinde, İsrail güçlerinin kontrol noktaları kurduğu, konutları aradığı ve sivilleri tutuklayıp gözaltına aldığı bildiriliyor. Şubatta, İsrail'in tarım arazilerine kimyasal maddeler püskürttüğü ve Suriyeli çiftçilerin arazilerine erişimini kısıtladığı, ayrıca tarım arazilerini bombaladığı bildiriliyor." dedi.

İsrail ordusunun, Beşşar Esed rejiminin düşmesinden bu yana Suriye'nin güneyinde, aralarında çocukların da bulunduğu en az 250 kişiyi alıkoyduğunu söyleyen Al-Kheetan, bunlardan 50'sinin hala serbest bırakılmadığını ve bazılarının İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki hapishanelere götürüldüğünü belirtti.

Al-Kheetan, "Bu durum, keyfi gözaltı ve bazı vakalarda zorla kaybetmelerle ilgili endişeleri artırıyor. Bu kişilerin yasal statüleri veya nerede olduklarına dair henüz kesin bilgi yok. Bir diğer endişe verici gelişme ise İsrail hükümetinin işgal altındaki Suriye Golan'ında yasa dışı yerleşimleri genişletme projesini onaylaması ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek bölgeye 3 bin yeni İsrailli ailenin yerleşimci olarak getirilmesini öngören planlar yapmasıdır." diye konuştu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ün, İsrail yetkililerine Suriye'deki uluslararası insancıl hukukun tüm ihlallerine son vermesi, iddia edilen bu ihlallerle ilgili acilen ve bağımsız soruşturmalar yürütmesi ve sorumlulardan hesap sorması çağrısı yaptığını aktaran Al-Kheetan, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki yerleşim faaliyetlerinin de durdurulması ve bu yönde açıklanan planların askıya alınması gerektiğini kaydetti.

"Esed ve rejiminin önde gelen isimlerinin Şam'da yargılanmaya başlaması önemli bir ilk adım"

Al-Kheetan, çoğu gıyaben Esed ve rejiminin önde gelen isimlerinin Şam'da yargılanmaya başlamasının önemli bir ilk adım olduğunu vurgulayarak, "Yüz binlerce mağdur için adalet ve tazminat, uluslararası insan hakları standartlarına uygun olarak sağlanmalı." dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde 2013'te yapılan katliamın faili Emced Yusuf'un yakalanmasının önemine işaret eden Al-Kheetan, "Tadamon Mahallesi'nde düzenlediği korkunç katliam, tam hesap verebilirliği gerektiriyor. Hesap verebilirlik, savaş öncesinde ve sırasında Suriye'de ciddi ihlaller ve suistimallerde bulunan tüm tarafları da kapsamalı." diye konuştu.