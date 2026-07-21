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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden İsrail'in Gazze'deki saldırıları için "savaş suçları" uyarısı

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdürdüğünü belirterek savaş suçları konusunda uyardı. Sözcü Al-Kheetan, 9 aydır güvenli yer olmadığını, Ekim 2025'ten bu yana 1100 Filistinlinin öldüğünü ve uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle endişelerin arttığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam ettiğini vurgulayarak, "savaş suçları" konusunda uyarıda bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ateşkesin ilan edilmesinin üzerinden 9 ay geçti ve hala Gazze'deki Filistinliler için güvenli bir yer yok." ifadesini kullandı.

Gazze'deki İsrail saldırılarında Ekim 2025'ten bu yana 1100 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Al-Kheetan, nisan ortasından bu yana ise 685 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini tespit ettiklerini aktardı.

Al-Kheetan, "(İsrail saldırıları) Bu saldırılarda sivillerin yaşamını yitirmesi, uluslararası hukukun ihlalinin, savaş suçlarının ve diğer muhtemel vahşet suçlarının Gazze'de işlendiğine dair endişeleri artırıyor." dedi.

Sözcü Al-Kheetan, ateşkese tam saygı gösterilmesi, ihlallerin sona ermesi, hesap verebilirlik ve adaletin sağlanması için üçüncü ülkelere harekete geçme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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