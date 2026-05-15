BM, İsrail'in Gazze ablukasının sona ermesi için çağrıda bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla dün yola çıkmasına ilişkin, "İsrail'in Gazze ablukasını sona erdirmesi, kuşatma altındaki Filistin topraklarına yeterli miktarda insani yardımın girişine izin vermesi ve bunu kolaylaştırması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Al-Kheetan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin "Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu dün yeniden Türkiye'den yola çıktı. Filoda 70 ülkeden çok sayıda aktivist bulunuyor. Daha önce de Gazze'ye varmak için yola çıkan filo, uluslararası sularda İsrail'in sert ve hukuksuz müdahalesine maruz kalmıştı. Filonun güvenliği ve engelsiz bir şekilde Gazze'ye ulaşması için İsrail'e çağrınız nedir?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Küresel Sumud Filosu ile ilgili misyona dair daha önce de görüşlerini belirttiklerini hatırlatan Al-Kheetan, "İsrail'in Gazze ablukasını sona erdirmesi, kuşatma altındaki Filistin topraklarına yeterli miktarda insani yardımın girişine izin vermesi ve bunu kolaylaştırması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AA'nın Küresel Sumud Filosu yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Marmaris'ten yeniden hareket eden filo, 54 tekneyle Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.