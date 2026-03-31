BM, İsrail'i Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasayı iptal etmeye çağırdı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Meclisinin onayladığı, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasaya karşı olduğunu bildirerek, İsrail hükümetine bunu iptal etmesi çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İsrail Meclisinin, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına BM'nin tepkisi hakkındaki soruya Dujarric, "BM'nin tutumu çok açık. Genel Sekreterin tutumu da çok açık. Her yerde, her yönüyle ölüm cezasına karşıyız." şeklinde cevap verdi.

Dujarric, "Bu yasanın ayrımcı niteliği onu özellikle zalimce ve ayrımcı kılıyor. İsrail hükümetinden bunu iptal etmesini ve uygulamamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisi, dün, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 "ret" oyuna karşı 62 kabulle onaylamıştı.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe olarak gösteriliyor.

Söz konusu yasaya göre, cezanın infazı, İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana, kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.