BM'den İran nükleer sorununun kalıcı çözümü için tüm taraflara iyi niyetli işbirliği çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, İran nükleer sorununun barışçıl, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşması için tüm tarafları yapıcı ve iyi niyetli bir şekilde işbirliğine çağırdıklarını bildirdi.

DiCarlo, "Nükleer Silahsızlanma" başlığı altında İran'ın nükleer programını tartışmak için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın beyan ettiği tüm nükleer tesislerinde bilgi sürekliliğini kaybettiğini belirten DiCarlo, "Ajans, bu bilginin geri kazanılamayacağını değerlendirdi." dedi.

DiCarlo, bu süreklilik kayıpları arasında santrifüjlerin, rotorların, ağır suyun ve uranyum cevheri konsantresinin üretimi ve mevcut envanterinin de yer aldığını belirtti.

ABD ile İran arasında 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının nükleer konulara ilişkin önemli taahhütler içerdiğine dikkati çeken DiCarlo, "Bugün, daha fazla müzakere için bir çerçeve, İran nükleer sorununun barışçıl çözümü yolunda kritik bir adım olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

DiCarlo, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), tüm tarafları, İran nükleer sorununda barışçıl, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için yapıcı ve iyi niyetli bir şekilde işbirliği yapmaya çağırmaktadır. BM bu çabaları desteklemeye hazırdır." ifadelerini kullandı.