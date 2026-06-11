BM, Birleşik Krallık'ın farklı bölgelerinde yaşanan şiddet olayları karşısında dehşete kapıldı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, son günlerde Birleşik Krallık'ın farklı bölgelerinde yaşanan şiddet olayları karşısında dehşete kapıldığını bildirdi.

Türk, Birleşik Krallık'ın şiddet olaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yaşanan "vahşi saldırı" ve Aralık 2025'te Southampton'da gerçekleşen saldırıya ilişkin polis kamerası görüntülerinin yayınlanmasının ardından son günlerde Birleşik Krallık'ın farklı bölgelerinde patlak veren şiddet olaylarından dehşete düştüğünü belirten Türk, tüm mağdurlara, ailelerine ve vatandaşlara başsağlığı dileklerini iletti.

Türk, "Soruşturmaların başlatıldığını ve hesap verebilirliğin çok önemli olduğunu anlıyorum. Çeşitli aktörler bu saldırıları araçsallaştırdı ve ırk ile etnik köken temelinde topluluklara karşı nefret ve şiddeti kışkırtmak için bölücü söylemler kullandı." ifadelerini kullandı.

Günah keçisi ilan etme ve insanlık dışı muamelenin tamamen kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Türk, "Bireylere yönelik şiddet, evlerin yakılması, mülke zarar verilmesi ve bu grupların hedefli olarak sindirilmesi kınanacak davranışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, siyasi liderlerin ve yöneticilerin gerilimleri körükleyen veya toplulukları damgalayan söylemlerden kaçınma sorumluluğunun daha da arttığına değinerek, sosyal medya platformlarının sağlayıcıları da nefret söylemi ve şiddete teşvik konusunda kendi insan hakları sorumluluklarını ciddiye alması gerektiğinin altını çizdi.

İngiltere'deki şiddet olayları

Belfast'ın kuzeyinde 8 Haziran'da Sudanlı olduğu belirtilen ve 2023'te sığınmacı statüsü verildiği açıklanan bir kişi, bir İrlandalıyı yüzünden, gözünden ve sırtından bıçakla ağır yaralamıştı.

Çevredeki vatandaşların sopalarla müdahale ederek durdurduğu 30 yaşındaki saldırgan tutuklanmıştı. Olaya ülkedeki her çevreden tepki gösterilirken, aşırı sağcılar göçmen karşıtı ifadelerle "toplu sınır dışı" çağrıları yapmıştı.

Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı bölgelerde 9 Haziran'da başlayan göçmen karşıtı eylemlerde yabancılara ait evler ve iş yerleri ateşe verilmiş, polis ve kamuya ait araçlara saldırılar düzenlenmişti.