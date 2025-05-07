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BM'den Hindistan ve Pakistan'a Askeri Çatışma Uyarısı

BM'den Hindistan ve Pakistan'a Askeri Çatışma Uyarısı
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BM Genel Sekreteri'nin sözcüsü Stephane Dujarric, Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerginliğin kabul edilemez olduğunu belirterek her iki ülkeden de azami askeri kısıtlama talep etti.

(ANKARA) - BM Genel Sekreteri'nin sözcüsü Stephane Dujarric, dünyanın Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmaya tahammül edemeyeceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin sözcüsü Stephane Dujarric, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Genel Sekreter, Kontrol Hattı ve uluslararası sınır boyunca Hindistan'ın askeri operasyonları konusunda çok endişeli. Her iki ülkeden de azami askeri kısıtlama çağrısında bulunuyor. Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmaya tahammül edemez" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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