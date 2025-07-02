BM'den Haiti Uyarısı: Devlet Otoritesi Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'de çete şiddetinin kamu ve özel yaşamın her yönünü etkilediğini belirterek, ülkede devlet otoritesinin tamamen yıkılma riskine karşı uyardı.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Haiti'deki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Haiti'ye ocak ayında yaptığı son ziyaretten bu yana devlet otoritesinin ve hukukun üstünlüğünün keskin şekilde aşındığını gördüğünü ifade etti.

Jenca, "Vahşi çete şiddeti kamu ve özel yaşamın her yönünü etkiliyor." uyarısında bulundu.

Başkent Port-au- Prince'in ise derin bir dönüşüm yaşadığına dikkati çeken Jenca, "Başkent, fiilen çeteler tarafından felç edilmiş ve Toussaint Louverture Uluslararası Havalimanı'na yapılan uluslararası ticari uçuşların askıya alınması nedeniyle izole edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Jenca, çetelerin nüfuzunu artırmaya devam ettiğini belirterek, "Uluslararası toplum eylemlerini artırmazsa, başkentteki devlet varlığının tamamen çökmesi çok gerçek bir senaryo haline gelebilir." uyarısını yaptı.

Siyasi alanda kalıcı ilerlemenin ancak güvenlik ortamının iyileştirilmesiyle mümkün olacağını belirten Jenca, silahlı çeteler tarafından topluluklara karşı işlenen şiddetin vahşeti ve boyutunun, ülkeyi daha da derin bir acı ve travmaya sürüklediğine işaret etti.

Jenca, "Bu kritik anda Haiti'ye sırtımızı dönemeyiz. Şimdi harekete geçmeliyiz. Şu anda elimizdeki seçenekler, devlet varlığının tamamen çökmesi halinde karşılaşacağımız senaryolara kıyasla çok daha az maliyetli ve karmaşık olacaktır. Kaybedecek tek bir an bile yok." dedi.