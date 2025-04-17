BM'den Gazze Uyarısı: 2 Milyondan Fazla Kişi Tutsak Kalıyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 2 Mart'tan bu yana hiçbir yardım girişine izin vermediği Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çekerek, " Gazze'de 2 milyondan fazla kişi tutsak kalmış durumda." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin konuştu.

Gazze'deki insani yardım malzemelerinin tümünün tükenmek üzere olduğunu bildiren Dujarric, özellikle çocuklar olmak üzere buradaki insanlar arasında stres düzeylerinin de çok yükseldiğini, Gazze Şeridi genelinde akıl sağlığı durumunun çökmek üzere olduğunu söyledi.

Dujarric, "Gazze'de 2 milyondan fazla kişi tutsak kalmış durumda." diyerek, tüm zorluklara rağmen BM ve ortaklarının insani yardım dağıtımını sürdürmeye çalıştığını vurguladı.

Gazze'de su altyapısının da çok ciddi zarar gördüğünü anımsatan Dujarric, bunun yüzde 90'ının ya tamamen ya da kısmen yıkıldığını ifade etti.

Dujarric, İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca sorumlulukları bulunduğunu belirterek, buna gıda, tıbbi malzeme ve kamu hizmetleri sağlamanın dahil olduğunun altını çizdi.

BM'nin elindeki kısıtlı malzemeleri "esneterek" kullanmaya çalıştığını kaydeden Dujarric, "Ancak bir şeyi sürekli esnetirseniz ne olur, bir noktada kırılır." diye konuştu.

Dujarric, BM'nin insani yardım malzemelerinin de tükenmek üzere olduğu konusunda uyardı.