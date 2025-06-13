BM'den Gazze İnsani Yardım Vakfı'na Eleştiri

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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın insani yardım operasyonlarındaki başarısızlığını eleştirerek, güvenli yardım dağıtımının sağlanamadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, ABD- İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın, Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerinde başarısız olduğunu ve insani yardım operasyonu açısından yapması gerekenleri yapmadığını belirtti.

Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İlkeli insani bakış açısıyla ele alındığında Gazze İnsani Yardım Vakfının faaliyetlerinin bir başarısızlık olduğunu söylemenin adil olacağını kaydeden Laerke, "Gazze İnsani Yardım Vakfı, bir insani yardım operasyonunun yapması gerekeni yapmıyor. Yani insanlara güvenli ve emniyetli bir şekilde bulundukları yerde yardım sağlamıyor." dedi.

Laerke, BM ekiplerinin bölgede olduğunu ve Gazze'ye giriş için yardım tırlarını beklediğini bildirdi.

"İçeri girmemiz için sınırların açılması gerekiyor." diyen Laerke, Gazze'de güvenliğin ve emniyetin sağlanmasının yanı sıra yardımları dağıtabilmek için bir düzene de ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İsrail, 27 Mayıs'ta, BM tarafından tanınmayan, ABD- İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla BM gözetimi dışında yardım dağıtımına başlamıştı.

Bu adım, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş yapmayı bekleyen yardım tırlarını sınırda tutması ve yardım akışını büyük ölçüde durdurmasının ardından gelmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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