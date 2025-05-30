BM'den Gazze İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı

BM'den Gazze İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı
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Birleşmiş Milletler, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukası nedeniyle insani yardımların girişi için koşulsuz izin verilmesi gerektiğini belirtti. UNRWA, bölgedeki ciddi açlık ve ihtiyaç durumu hakkında uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi için insani yardımlara koşulsuz izin verilmesi çağrısında bulundu.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'da un, gıda, temizlik malzemeleri, battaniye ve ilaç dahil olmak üzere en az 200 binden fazla kişiye bir ay yetecek kadar insani yardım bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, "deponun Gazze'ye araçla 3 saatlik mesafede olduğu" vurgulanırken "Yardımların Gazze'ye girişine müsaade edilmeli." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in ablukası nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı bölge için yapılan çağrıda, "Gazze yardıma ciddi ölçüde muhtaç. İnsani yardımların girişine engelsiz ve kesintisiz izin verilmeli." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yönelik yardım geçişlerini kısıtlayarak yaklaşık 2,4 milyon kişiyi açlığa sürüklüyor.

Tel Aviv hükümetinin verilerine göre, bu tarihten itibaren yalnızca 87 yardım tırının Gazze'ye girişine izin verildi. Oysa Gazze'nin, günlük en az 500 yardım ve tıbbi malzeme tırına, ayrıca 50 tır hayat kurtarıcı yakıta ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Murat Başoğlu - Güncel
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