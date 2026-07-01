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BM ve ortaklarından Gazze'deki sözde sarı hat bölgesindeki sivillerin korunması çağrısı

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BM ve insani yardım ortakları, İsrail güçlerinin saldırılarına karşı Gazze'deki sivillerin, özellikle 'sarı hat' bölgesinde korunması için çağrı yaptı. Ateşkes sonrası İsrail kontrolündeki alanların genişlemesi siviller için riski artırıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım ortakları, İsrail güçlerinin saldırılarına karşı özellikle "sarı hat" olarak adlandırılan bölge olmak üzere Gazze'de sivillerin korunması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

BM insani yardım ortaklarının Gazze'de, özellikle de "sarı hat" olarak adlandırılan bölgedeki sivillerin korunması çağrısında bulunduğunu aktaran Dujarric, şu ifadeleri kullandı:

"İşgal altındaki Filistin topraklarında çalışan BM kuruluşları ve STK'leri bir araya getiren İnsani Yardım Ülke Ekibi, bugün yayımladığı açıklamada geçen yıl ekim ayındaki ateşkesin ardından İsrail kontrolündeki alanların sürekli genişlemesinin siviller için riski artırdığı ve insani yardım çabalarını daha da kısıtladığı konusunda uyardı."

Dujarric, 10 Ekim ile bu yılın nisan ayı arasında İsrail güçlerinin konuşlandığı bölgelerin yakınlarında sivillere karşı düzenlenen saldırılarda 18'i kadın, 43'ü çocuk 196 kişinin öldürüldüğünün doğruladığını kaydetti.

Birçok kişinin sarı hat denilen net bir şekilde belirlenmemiş söz konusu bölgelerden geçerken İsrail güçleri tarafından öldürüldüğüne işaret eden Dujarric, açıklamada, Filistinli sivillerin giderek daha sınırlı alanlarda yoğunlaştığı, güvensizlik ve şiddet ortamında yaşadığı ve hizmetlere erişimlerinin kısıtlı olduğuna vurgu yapıldığına vurgu yaptı.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi öngören ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesi öngörülen ayrım çizgisini ifade ediyor.

Ancak Filistin tarafı, İsrail'in söz konusu düzenlemelere tam olarak bağlı kalmadığını, sarı hattı sürekli içeriye doğru ilerleterek yakınlardaki sivillere de saldırıları sürdürdüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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