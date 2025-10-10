BM'den Gazze Ateşkesi İçin Umut Mesajı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesle bölgede bir "rahatlama umudunun" oluştuğunu belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Dujarric, "İnsani İşler Koordinasyon Ofisindeki meslektaşlarımız, ateşkes ilanının yeni bir rahatlama umudu oluşturduğunu söylüyor." dedi.

Dujarric, İsrail yetkililerinin ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmasından birkaç dakika sonra binlerce Filistinlinin Gazze'nin kuzeyine doğru hareket etmeye başladığı bilgisini verdi.

Kuzeye doğru gidenlerden araçları olmayanların yürümek zorunda kaldığını ifade eden Dujarric, "Gazze şehrine ulaşmayı başaran bazı kişiler, geri döndüklerinde evlerinin daha fazla hasar gördüğünü bildirdi." diye konuştu.

Genel Sekreter Sözcüsü, BM ve ortaklık ettiği yardım kuruluşlarının Gazze için insani müdahaleyi "derhal artırmaya hazır olduklarını", bunun için "insani ilkeler doğrultusunda faaliyet yapabilmek için güvenli bir alana" ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Dujarric, "Üye devletlerin, insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürebilmesi için müdahaleye cömertçe fon sağlaması da kritik önem taşıyor." dedi.